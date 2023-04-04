Котляров Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиОколо 1883
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Котляров Сергей
Мать ребёнка: Котлярова Елена Петровна
Бракосочетание
1881
Жена: Котлярова Елена Петровна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Юнге Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Котлярова Елена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котляров Александр
Мать ребёнка: Котлярова Елена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самхарадзе Надежда
Мать ребёнка: Котлярова Елена Петровна
Смерть
Около 1883