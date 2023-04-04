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Котляров Андрей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Около 1883

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Котляров Сергей

Мать ребёнка: Котлярова Елена Петровна

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
1881

Жена: Котлярова Елена Петровна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Юнге Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Котлярова Елена Петровна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котляров Александр

Мать ребёнка: Котлярова Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самхарадзе Надежда

Мать ребёнка: Котлярова Елена Петровна

Смерть
Около 1883