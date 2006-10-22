Шинелин Сергей Петрович
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения08.10.1893
Дата смерти23.01.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1893
Отец: Шинелин Пётр Макарович
Мать: Шинелина Зинаида
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1920
Сын: Шинелин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Шинелина Анна Васильевна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1922
Сын: Шинелин Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Шинелина Анна Васильевна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
02.01.1926
Мать ребёнка: Шинелина Анна Васильевна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
11.05.1932
Дочь: Свистунова Таисия Сергеевна
Мать ребёнка: Шинелина Анна Васильевна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
10.02.1935
Дочь: Карпова Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Шинелина Анна Васильевна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шинелина Анна Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Смерть
23.01.1980
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха