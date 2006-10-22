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Шинелин Сергей Петрович

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

08.10.1893

Дата смерти

23.01.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1893

Отец: Шинелин Пётр Макарович

Мать: Шинелина Зинаида

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1920

Сын: Шинелин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Шинелина Анна Васильевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1922

Сын: Шинелин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Шинелина Анна Васильевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
02.01.1926

Сын: Шинелин Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Шинелина Анна Васильевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
11.05.1932

Дочь: Свистунова Таисия Сергеевна

Мать ребёнка: Шинелина Анна Васильевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
10.02.1935

Дочь: Карпова Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Шинелина Анна Васильевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шинелина Анна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Смерть
23.01.1980
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
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