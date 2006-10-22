Свистунова (Шинелина) Таисия Сергеевна
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения11.05.1932
Дата смерти22.10.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1932
Отец: Шинелин Сергей Петрович
Мать: Шинелина Анна Васильевна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
21.10.1957
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
15.07.1959
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
20.02.1962
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Смерть
22.10.2006
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха