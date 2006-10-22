Свистунова (Шинелина) Таисия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвистунова (Шинелина) Таисия Сергеевна

Свистунова (Шинелина) Таисия Сергеевна

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

11.05.1932

Дата смерти

22.10.2006

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1932

Отец: Шинелин Сергей Петрович

Мать: Шинелина Анна Васильевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
21.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свистунов Александр Васильевич

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
15.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свистунов Александр Васильевич

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
20.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свистунов Александр Васильевич

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свистунов Александр Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Смерть
22.10.2006
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
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