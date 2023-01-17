Шинелина (Шехалёва) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинелина (Шехалёва) Анна Васильевна

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Место рождения

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

14.07.1900

Дата смерти

26.02.1974

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1900

Отец: Шехалёв Василий Тимофеевич

Мать: Шехалёва Ксения Алексеевна

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Шинелин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Шинелин Сергей Петрович

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1922

Сын: Шинелин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Шинелин Сергей Петрович

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
02.01.1926

Сын: Шинелин Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Шинелин Сергей Петрович

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
11.05.1932

Дочь: Свистунова Таисия Сергеевна

Отец ребёнка: Шинелин Сергей Петрович

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
10.02.1935

Дочь: Карпова Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Шинелин Сергей Петрович

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шинелин Сергей Петрович

Место жительства
Неизвестно
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Смерть
26.02.1974
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
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