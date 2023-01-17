Шинелина (Шехалёва) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения14.07.1900
Дата смерти26.02.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1900
Рождение ребёнка
1920
Сын: Шинелин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Шинелин Сергей Петрович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1922
Сын: Шинелин Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Шинелин Сергей Петрович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
02.01.1926
Отец ребёнка: Шинелин Сергей Петрович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
11.05.1932
Дочь: Свистунова Таисия Сергеевна
Отец ребёнка: Шинелин Сергей Петрович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
10.02.1935
Дочь: Карпова Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Шинелин Сергей Петрович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Смерть
26.02.1974
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха