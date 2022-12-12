Шехалёв Василий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Шехалёв Тимофей Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1890
Сын: Шехалёв Александр Васильевич
Мать ребёнка: Шехалёва Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
24.01.1893
Мать ребёнка: Шехалёва Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
25.02.1895
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Шехалёва Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
14.07.1900
Дочь: Шинелина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Шехалёва Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
20.07.1902
Сын: Шехалёв Николай Васильевич
Мать ребёнка: Шехалёва Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
25.09.1903
Дочь: Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Шехалёва Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Шехалёва Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Шехалёва Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Шехалёва Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сурова Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Шехалёва Ксения Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно