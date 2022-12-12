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Шехалёв Василий Тимофеевич

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Место рождения

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Шехалёв Тимофей Васильевич

Мать: не указана

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.10.1890

Сын: Шехалёв Александр Васильевич

Мать ребёнка: Шехалёва Ксения Алексеевна

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.01.1893

Сын: Шехалёв Иван Васильевич

Мать ребёнка: Шехалёва Ксения Алексеевна

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.02.1895

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Шехалёва Ксения Алексеевна

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.07.1900

Дочь: Шинелина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Шехалёва Ксения Алексеевна

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.07.1902

Сын: Шехалёв Николай Васильевич

Мать ребёнка: Шехалёва Ксения Алексеевна

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.09.1903

Дочь: Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Шехалёва Ксения Алексеевна

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Шехалёва Ксения Алексеевна

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Шехалёва Ксения Алексеевна

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Шехалёва Ксения Алексеевна

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сурова Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Шехалёва Ксения Алексеевна

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шехалёва Ксения Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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