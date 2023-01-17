Сурова (Шехалёва) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурова (Шехалёва) Пелагея Васильевна

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Место рождения

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шехалёв Василий Тимофеевич

Мать: Шехалёва Ксения Алексеевна

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.05.1919

Сын: Суров Александр Васильевич

Отец ребёнка: Суров Василий Федорович

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.02.1922

Дочь: Бученкова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Суров Василий Федорович

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Васильевна

Отец ребёнка: Суров Василий Федорович

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Суров Василий Федорович

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суров Василий Федорович

Смерть
Неизвестно
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