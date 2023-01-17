Сурова (Шехалёва) Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1919
Сын: Суров Александр Васильевич
Отец ребёнка: Суров Василий Федорович
Рождение ребёнка
28.02.1922
Дочь: Бученкова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Суров Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Васильевна
Отец ребёнка: Суров Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Суров Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно