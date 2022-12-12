Суров Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуров Василий Федорович

Суров Василий Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1919

Сын: Суров Александр Васильевич

Мать ребёнка: Сурова Пелагея Васильевна

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.02.1922

Дочь: Бученкова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Сурова Пелагея Васильевна

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Васильевна

Мать ребёнка: Сурова Пелагея Васильевна

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Сурова Пелагея Васильевна

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурова Пелагея Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close