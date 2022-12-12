Суров Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1919
Сын: Суров Александр Васильевич
Мать ребёнка: Сурова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
28.02.1922
Дочь: Бученкова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Сурова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Васильевна
Мать ребёнка: Сурова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Сурова Пелагея Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно