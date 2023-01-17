Бученкова (Сурова) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения28.02.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1922
Отец: Суров Василий Федорович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Бученков Евгений Павлович
Отец ребёнка: Бученков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
23.08.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бученков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
22.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бученков Павел Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно