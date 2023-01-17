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Бученкова (Сурова) Александра Васильевна

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Место рождения

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

28.02.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1915 г.р.

Дети

1955 г.р.
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ИТ
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Место
Комментарий
Рождение
28.02.1922

Отец: Суров Василий Федорович

Мать: Сурова Пелагея Васильевна

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1955

Сын: Бученков Евгений Павлович

Отец ребёнка: Бученков Павел Михайлович

Рождение ребёнка
23.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бученков Павел Михайлович

Рождение ребёнка
22.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бученков Павел Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бученков Павел Михайлович

Смерть
Неизвестно
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