Бученков Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бученков Павел Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

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1955 г.р.
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Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Бученков Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1955

Сын: Бученков Евгений Павлович

Мать ребёнка: Бученкова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
23.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бученкова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
22.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бученкова Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бученкова Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: инфаркт
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