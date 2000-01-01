Бученков Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Бученков Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1955
Сын: Бученков Евгений Павлович
Мать ребёнка: Бученкова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
23.08.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бученкова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
22.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бученкова Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: инфаркт