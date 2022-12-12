Бученков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1910
Сын: Бученков Василий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1915
Сын: Бученков Павел Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно