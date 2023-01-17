Шехалёв Тимофей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
1869
Сын: Шехалёв Дмитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Шехалёв Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Барышова Синклитикия Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шехалёв Евфимий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно