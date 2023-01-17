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Шехалёв Тимофей Васильевич

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Место рождения

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Шехалёв Василий Фёдорович

Мать: Шехалёва Авдотья Тимофеевна

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Шехалёв Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Шехалёв Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Барышова Синклитикия Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шехалёв Евфимий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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