Карпова (Шинелина) Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпова (Шинелина) Валентина Сергеевна

Карпова (Шинелина) Валентина Сергеевна

avatar

Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

10.02.1935

Дата смерти

31.05.2012

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1935

Отец: Шинелин Сергей Петрович

Мать: Шинелина Анна Васильевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
25.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Александр

Смерть
31.05.2012
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close