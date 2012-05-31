Карпова (Шинелина) Валентина Сергеевна
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения10.02.1935
Дата смерти31.05.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1935
Отец: Шинелин Сергей Петрович
Мать: Шинелина Анна Васильевна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
25.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карпов Александр
Смерть
31.05.2012
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха