Шинелин Борис Сергеевич
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения02.01.1926
Дата смерти10.05.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1926
Отец: Шинелин Сергей Петрович
Мать: Шинелина Анна Васильевна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
13.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шинелина Валентина Павловна
Рождение ребёнка
28.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шинелина Валентина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.05.2016