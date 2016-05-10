Шинелин Борис Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШинелин Борис Сергеевич

Шинелин Борис Сергеевич

avatar

Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

02.01.1926

Дата смерти

10.05.2016

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1926

Отец: Шинелин Сергей Петрович

Мать: Шинелина Анна Васильевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
13.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шинелина Валентина Павловна

Рождение ребёнка
28.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шинелина Валентина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шинелина Валентина Павловна

Смерть
10.05.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close