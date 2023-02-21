Шинелин Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинелин Александр Сергеевич

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Шинелин Сергей Петрович

Мать: Шинелина Анна Васильевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
01.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шинелина Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткачукова Нина Александровна

Мать ребёнка: Шинелина Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шинелина Мария Александровна

Смерть
Неизвестно
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