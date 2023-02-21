Шинелин Александр Сергеевич
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Шинелин Сергей Петрович
Мать: Шинелина Анна Васильевна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
01.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шинелина Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ткачукова Нина Александровна
Мать ребёнка: Шинелина Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно