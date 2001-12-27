Свистунов Александр Васильевич
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения05.10.1932
Дата смерти27.12.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1932
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
21.10.1957
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
15.07.1959
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
20.02.1962
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Смерть
27.12.2001
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха