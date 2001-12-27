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Свистунов Александр Васильевич

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

05.10.1932

Дата смерти

27.12.2001

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1932

Отец: Свистунов Василий Николаевич

Мать: Свистунова Александра Ивановна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
21.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Свистунова Таисия Сергеевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
15.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Свистунова Таисия Сергеевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
20.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Свистунова Таисия Сергеевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свистунова Таисия Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Смерть
27.12.2001
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
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