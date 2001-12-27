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Свистунова (Уставщикова) Александра Ивановна

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

23.03.1898

Дата смерти

15.06.1974

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1898

Отец: Уставчиков Иван Евгеньевич

Мать: Уставчикова Ольга Кузьминична

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
19.08.1914

Дочь: Телегина Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Свистунов Василий Николаевич

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
26.02.1922

Сын: Свистунов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Свистунов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
15.01.1928

Сын: Свистунов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Свистунов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
05.10.1932

Сын: Свистунов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Свистунов Василий Николаевич

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свистунов Василий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Смерть
15.06.1974
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
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