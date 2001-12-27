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Свистунов Василий Николаевич

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

25.02.1894

Дата смерти

22.11.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1894

Отец: Свистунов Николай Трофимович

Мать: Свистунова Надежда

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
19.08.1914

Дочь: Телегина Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Свистунова Александра Ивановна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
26.02.1922

Сын: Свистунов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Свистунова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
15.01.1928

Сын: Свистунов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Свистунова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
05.10.1932

Сын: Свистунов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Свистунова Александра Ивановна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свистунова Александра Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Смерть
22.11.1964
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
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