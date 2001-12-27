Свистунов Василий Николаевич
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения25.02.1894
Дата смерти22.11.1964
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1894
Отец: Свистунов Николай Трофимович
Мать: Свистунова Надежда
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
19.08.1914
Дочь: Телегина Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Свистунова Александра Ивановна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
26.02.1922
Сын: Свистунов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Свистунова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
15.01.1928
Сын: Свистунов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Свистунова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
05.10.1932
Сын: Свистунов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Свистунова Александра Ивановна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Смерть
22.11.1964
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха