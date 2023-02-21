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Свистунов Анатолий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1922

Дата смерти

12.07.1992

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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1950 г.р.
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Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1922

Отец: Свистунов Василий Николаевич

Мать: Свистунова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
29.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Свистунова Таисия Владимировна

Рождение ребёнка
15.07.1950

Сын: Свистунов Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Свистунова Таисия Владимировна

Рождение ребёнка
19.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Свистунова Таисия Владимировна

Рождение ребёнка
29.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Свистунова Таисия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свистунова Таисия Владимировна

Смерть
12.07.1992
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
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