Свистунов Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1922
Дата смерти12.07.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1922
Рождение ребёнка
29.10.1948
Рождение ребёнка
15.07.1950
Сын: Свистунов Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Свистунова Таисия Владимировна
Рождение ребёнка
19.11.1955
Рождение ребёнка
29.04.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.07.1992
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха