Свистунова (Щербакова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свистунова (Щербакова) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1892

Сын: Свистунов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Свистунов Николай Трофимович

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
25.02.1894

Сын: Свистунов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Свистунов Николай Трофимович

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свистунов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Свистунов Николай Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свистунов Николай Трофимович

Смерть
Неизвестно
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