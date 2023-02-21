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Свистунов Николай Трофимович

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Свистунов Трофим Петрович

Мать: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
19.12.1892

Сын: Свистунов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Свистунова Надежда

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
25.02.1894

Сын: Свистунов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Свистунова Надежда

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свистунов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Свистунова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свистунова Надежда

Смерть
Неизвестно
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