Свистунов Николай Трофимович
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Свистунов Трофим Петрович
Мать: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
19.12.1892
Сын: Свистунов Иван Николаевич
Мать ребёнка: Свистунова Надежда
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
25.02.1894
Сын: Свистунов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Свистунова Надежда
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свистунов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Свистунова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Свистунова Надежда
Смерть
Неизвестно