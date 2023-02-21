Свистунов Иван Николаевич
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения19.12.1892
Дата смерти14.01.1961
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1892
Отец: Свистунов Николай Трофимович
Мать: Свистунова Надежда
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
07.01.1914
Мать ребёнка: Свистунова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
30.08.1924
Дочь: Чуевская Валентина Иванова
Мать ребёнка: Свистунова Татьяна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Смерть
14.01.1961
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха