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Свистунов Иван Николаевич

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

19.12.1892

Дата смерти

14.01.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1892

Отец: Свистунов Николай Трофимович

Мать: Свистунова Надежда

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
07.01.1914

Сын: Свистунов Николай Иванов

Мать ребёнка: Свистунова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
30.08.1924

Дочь: Чуевская Валентина Иванова

Мать ребёнка: Свистунова Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свистунова Татьяна Павловна

Место жительства
Неизвестно
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Смерть
14.01.1961
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
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