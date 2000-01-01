Свистунова Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвистунова Татьяна Павловна

Свистунова Татьяна Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1890

Дата смерти

31.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1914

Сын: Свистунов Николай Иванов

Отец ребёнка: Свистунов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
30.08.1924

Дочь: Чуевская Валентина Иванова

Отец ребёнка: Свистунов Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свистунов Иван Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Смерть
31.01.1983
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close