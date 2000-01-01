Свистунова Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1890
Дата смерти31.01.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1914
Отец ребёнка: Свистунов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
30.08.1924
Дочь: Чуевская Валентина Иванова
Отец ребёнка: Свистунов Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Смерть
31.01.1983
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха