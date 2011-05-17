Свистунов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Свистунов Николай Трофимович
Мать: Свистунова Надежда
Рождение ребёнка
1922
Сын: Свистунов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Свистунова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
14.03.1926
Дочь: Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Свистунова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
15.07.1929
Дочь: Кудряшова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Свистунова Вера Михайловна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно