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Свистунов Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Свистунов Николай Трофимович

Мать: Свистунова Надежда

Рождение ребёнка
1922

Сын: Свистунов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Свистунова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
14.03.1926

Дочь: Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Свистунова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
15.07.1929

Дочь: Кудряшова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Свистунова Вера Михайловна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свистунова Вера Михайловна

Смерть
Неизвестно
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