Свистунов Трофим Петрович
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Петр Кириллович
Мать: Екатерина Петровна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свистунов Николай Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Смерть
Неизвестно