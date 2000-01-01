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Свистунов Трофим Петрович

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Петр Кириллович

Мать: Екатерина Петровна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свистунов Николай Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Смерть
Неизвестно
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