Петр Кириллович
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Кирилл Васильевич
Мать: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1842
Сын: Евдоким Петрович
Мать ребёнка: Екатерина Петровна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1844
Сын: Свистунов Трофим Петрович
Мать ребёнка: Екатерина Петровна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1845
Сын: Михаил Петрович
Мать ребёнка: Екатерина Петровна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Екатерина Петровна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Петровна
Смерть
Неизвестно