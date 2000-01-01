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Петр Кириллович

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Кирилл Васильевич

Мать: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1842

Сын: Евдоким Петрович

Мать ребёнка: Екатерина Петровна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1844

Сын: Свистунов Трофим Петрович

Мать ребёнка: Екатерина Петровна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1845

Сын: Михаил Петрович

Мать ребёнка: Екатерина Петровна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Екатерина Петровна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Петровна

Смерть
Неизвестно
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