Кирилл Васильевич
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения1786
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Василий
Мать: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1807
Сын: Григорий Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1818
Сын: Петр Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Смерть
1854