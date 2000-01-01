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Кирилл Васильевич

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

1786

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Василий

Мать: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1807

Сын: Григорий Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1818

Сын: Петр Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Смерть
1854
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