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Григорий Кириллович

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1786 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Кирилл Васильевич

Мать: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1833

Сын: Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1846

Сын: Ларион Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Смерть
Неизвестно
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