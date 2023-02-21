Григорий Кириллович
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Кирилл Васильевич
Мать: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1833
Сын: Иван Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ларион Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Смерть
Неизвестно