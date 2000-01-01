Свистунов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1928
Дата смерти25.10.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1928
Рождение ребёнка
11.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Свистунова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
22.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Свистунова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
29.05.1956
Сын: Свистунов Юрий Васильевич
Мать ребёнка: Свистунова Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Смерть
25.10.1985
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха