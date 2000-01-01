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Свистунов Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1928

Дата смерти

25.10.1985

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1928

Отец: Свистунов Василий Николаевич

Мать: Свистунова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
11.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Свистунова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
22.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Свистунова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
29.05.1956

Сын: Свистунов Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Свистунова Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свистунова Анна Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Смерть
25.10.1985
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
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