Свистунова (Афонёнкова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свистунова (Афонёнкова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1928

Дата смерти

04.09.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свистунов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
22.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свистунов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
29.05.1956

Сын: Свистунов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Свистунов Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свистунов Василий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Смерть
04.09.1993
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