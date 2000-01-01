Свистунова (Афонёнкова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1928
Дата смерти04.09.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Свистунов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
22.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Свистунов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
29.05.1956
Сын: Свистунов Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Свистунов Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Смерть
04.09.1993