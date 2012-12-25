Телегина (Свистунова) Раиса Васильевна
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения19.08.1914
Дата смерти12.01.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1914
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
02.01.1934
Сын: Телегин Николай Александрович
Отец ребёнка: Телегин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Телегин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Телегин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
21.10.1938
Сын: Телегин Александр Александрович
Отец ребёнка: Телегин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Вера Александровна
Отец ребёнка: Телегин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Тамара Александровна
Отец ребёнка: Телегин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
01.01.1951
Дочь: Каримуллина Людмила Александровна
Отец ребёнка: Телегин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
23.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телегин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телегин Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Смерть
12.01.1973
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха