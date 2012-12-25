Телегина (Свистунова) Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телегина (Свистунова) Раиса Васильевна

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

19.08.1914

Дата смерти

12.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1914

Отец: Свистунов Василий Николаевич

Мать: Свистунова Александра Ивановна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
02.01.1934

Сын: Телегин Николай Александрович

Отец ребёнка: Телегин Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Телегин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Телегин Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
21.10.1938

Сын: Телегин Александр Александрович

Отец ребёнка: Телегин Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Вера Александровна

Отец ребёнка: Телегин Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Тамара Александровна

Отец ребёнка: Телегин Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
01.01.1951

Дочь: Каримуллина Людмила Александровна

Отец ребёнка: Телегин Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
23.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телегин Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телегин Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телегин Александр Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Смерть
12.01.1973
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
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