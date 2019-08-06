Телегин Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1934
Дата смерти06.08.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1934
Рождение ребёнка
19.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.08.2019
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха