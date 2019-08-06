Телегин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телегин Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1934

Дата смерти

06.08.2019

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1934

Отец: Телегин Александр Алексеевич

Мать: Телегина Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
19.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.08.2019
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
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