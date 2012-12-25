Телегин Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1938
Дата смерти25.12.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1938
Рождение ребёнка
25.07.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ворсма, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.05.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
25.12.2012