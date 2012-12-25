Телегин Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТелегин Александр Александрович

Телегин Александр Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1938

Дата смерти

25.12.2012

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1938

Отец: Телегин Александр Алексеевич

Мать: Телегина Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
25.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ворсма, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.05.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
25.12.2012
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close