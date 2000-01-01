Уставчикова Ольга Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУставчикова Ольга Кузьминична

Уставчикова Ольга Кузьминична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1879

Сын: Уставщиков Поликарп Иванович

Отец ребёнка: Уставчиков Иван Евгеньевич

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1885

Сын: Уставщиков Александр Иванович

Отец ребёнка: Уставчиков Иван Евгеньевич

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
23.03.1898

Дочь: Свистунова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Уставчиков Иван Евгеньевич

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Строкина Ивановна

Отец ребёнка: Уставчиков Иван Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уставчиков Иван Евгеньевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close