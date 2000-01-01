Уставчикова Ольга Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1879
Сын: Уставщиков Поликарп Иванович
Отец ребёнка: Уставчиков Иван Евгеньевич
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1885
Сын: Уставщиков Александр Иванович
Отец ребёнка: Уставчиков Иван Евгеньевич
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
23.03.1898
Дочь: Свистунова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Уставчиков Иван Евгеньевич
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Строкина Ивановна
Отец ребёнка: Уставчиков Иван Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно