Уставщиков Александр Иванович
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
12.07.1927
Дочь: Сивенкова Любовь Александровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стукало Людмила Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уставщиков В. Александрович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Смерть
Неизвестно
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха