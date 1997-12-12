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Уставщиков Александр Иванович

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Уставчиков Иван Евгеньевич

Мать: Уставчикова Ольга Кузьминична

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
12.07.1927

Дочь: Сивенкова Любовь Александровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уставщикова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стукало Людмила Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уставщиков В. Александрович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Смерть
Неизвестно
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
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