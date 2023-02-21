Уставчиков Иван Евгеньевич
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Уставчиков Евгений Тимофеевич
Мать: Надежда Наумовна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
01.04.1879
Сын: Уставщиков Поликарп Иванович
Мать ребёнка: Уставчикова Ольга Кузьминична
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1885
Сын: Уставщиков Александр Иванович
Мать ребёнка: Уставчикова Ольга Кузьминична
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
23.03.1898
Дочь: Свистунова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Уставчикова Ольга Кузьминична
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Строкина Ивановна
Мать ребёнка: Уставчикова Ольга Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно