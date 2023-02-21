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Уставчиков Иван Евгеньевич

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Уставчиков Евгений Тимофеевич

Мать: Надежда Наумовна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
01.04.1879

Сын: Уставщиков Поликарп Иванович

Мать ребёнка: Уставчикова Ольга Кузьминична

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1885

Сын: Уставщиков Александр Иванович

Мать ребёнка: Уставчикова Ольга Кузьминична

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
23.03.1898

Дочь: Свистунова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Уставчикова Ольга Кузьминична

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Строкина Ивановна

Мать ребёнка: Уставчикова Ольга Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уставчикова Ольга Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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