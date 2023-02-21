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Уставчиков Евгений Тимофеевич

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Тимофей Михайлович

Мать: Марфа Андреевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Каляганова Варвара Евгеньевна

Мать ребёнка: Надежда Наумовна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1855

Сын: Уставчиков Пётр Евгеньевич

Мать ребёнка: Надежда Наумовна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1857

Сын: Уставчиков Иван Евгеньевич

Мать ребёнка: Надежда Наумовна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уставчиков Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Надежда Наумовна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Наумовна

Смерть
Неизвестно
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