Уставчиков Евгений Тимофеевич
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Тимофей Михайлович
Мать: Марфа Андреевна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Каляганова Варвара Евгеньевна
Мать ребёнка: Надежда Наумовна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1855
Сын: Уставчиков Пётр Евгеньевич
Мать ребёнка: Надежда Наумовна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1857
Сын: Уставчиков Иван Евгеньевич
Мать ребёнка: Надежда Наумовна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уставчиков Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Надежда Наумовна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Наумовна
Смерть
Неизвестно