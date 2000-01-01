Тимофей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Михайлович

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Михаил

Мать: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1831

Сын: Уставчиков Евгений Тимофеевич

Мать ребёнка: Марфа Андреевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Андреевна

Смерть
Неизвестно
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