Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Ефим Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1801
Сын: Тимофей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1807
Сын: Алексей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1809
Сын: Петр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1823
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Смерть
Неизвестно