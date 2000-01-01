Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил

Михаил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Ефим Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1801

Сын: Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1807

Сын: Алексей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1809

Сын: Петр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1823

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close