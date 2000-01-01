Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей Михайлович

Алексей Михайлович

avatar

Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Михаил

Мать: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ефим Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Мария Васильевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close