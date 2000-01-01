(2 жена) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(2 жена) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Михайлович

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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