(2 жена) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Михайлович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Михайлович
Смерть
Неизвестно