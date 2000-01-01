Ефим Алексеевич
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Алексей Михайлович
Мать: ?
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Надежда Ефимовна
Мать ребёнка: Авдотья Григорьевна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1855
Сын: Дмитрий Ефимович
Мать ребёнка: Авдотья Григорьевна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Григорьевна
Смерть
Неизвестно