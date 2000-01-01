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Ефим Алексеевич

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Алексей Михайлович

Мать: ?

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Надежда Ефимовна

Мать ребёнка: Авдотья Григорьевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1855

Сын: Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: Авдотья Григорьевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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