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Петр Михайлович

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Михаил

Мать: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1828

Сын: Степан Петрович

Мать ребёнка: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1835

Сын: Александр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1843

Сын: Фёдор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: ?

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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