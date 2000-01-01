Петр Михайлович
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Михаил
Мать: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1828
Сын: Степан Петрович
Мать ребёнка: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1835
Сын: Александр Петрович
Мать ребёнка: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1843
Сын: Фёдор Петрович
Мать ребёнка: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: ?
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно