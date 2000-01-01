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Степан Петрович

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Петр Михайлович

Мать: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Прасковья Степанова

Мать ребёнка: ?

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Настасья Степанова

Мать ребёнка: ?

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1855

Сын: Прокофий Степанов

Мать ребёнка: Агафья Алексеевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1857

Сын: Николай Степанов

Мать ребёнка: Агафья Алексеевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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