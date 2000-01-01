Степан Петрович
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Петр Михайлович
Мать: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Прасковья Степанова
Мать ребёнка: ?
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Настасья Степанова
Мать ребёнка: ?
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1855
Сын: Прокофий Степанов
Мать ребёнка: Агафья Алексеевна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1857
Сын: Николай Степанов
Мать ребёнка: Агафья Алексеевна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно