Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Петрович

Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Петр Михайлович

Мать: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1856

Сын: Василий Александрович

Мать ребёнка: Александра Прокофьевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Прокофьевна

Смерть
Неизвестно
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