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Ефим Михайлович

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

1794

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Михаил

Мать: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1821

Сын: Фёдор Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1827

Сын: Василий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1832

Сын: Андрей Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1838

Сын: Григорий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1844

Сын: Григорий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Смерть
1855
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