Ефим Михайлович
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения1794
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Михаил
Мать: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1821
Сын: Фёдор Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1827
Сын: Василий Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1832
Сын: Андрей Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1838
Сын: Григорий Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1844
Сын: Григорий Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Смерть
1855