Андрей Ефимович
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Ефим Михайлович
Мать: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Матрена Емельяновна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Емельяновна
Смерть
Неизвестно