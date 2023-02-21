Василий Ефимович
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Ефим Михайлович
Мать: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Акулина Васильевна
Мать ребёнка: Анна Нестеровна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Анна Нестеровна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Афимья Васильевна
Мать ребёнка: Анна Нестеровна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Нестеровна
Смерть
Неизвестно