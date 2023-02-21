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Василий Ефимович

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Ефим Михайлович

Мать: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Акулина Васильевна

Мать ребёнка: Анна Нестеровна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Анна Нестеровна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Афимья Васильевна

Мать ребёнка: Анна Нестеровна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Нестеровна

Смерть
Неизвестно
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