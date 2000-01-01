Анна Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Нестеровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Акулина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Ефимович

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Ефимович

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Афимья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Ефимович

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Ефимович

Смерть
Неизвестно
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