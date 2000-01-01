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Фёдор Ефимович

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Ефим Михайлович

Мать: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марфа Фёдорова

Мать ребёнка: Маремьяна Савельевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Пелагея Фёдорова

Мать ребёнка: Маремьяна Савельевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1858

Сын: Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Маремьяна Савельевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маремьяна Савельевна

Смерть
Неизвестно
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