Фёдор Ефимович
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Ефим Михайлович
Мать: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марфа Фёдорова
Мать ребёнка: Маремьяна Савельевна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Пелагея Фёдорова
Мать ребёнка: Маремьяна Савельевна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1858
Сын: Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Маремьяна Савельевна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маремьяна Савельевна
Смерть
Неизвестно