Маремьяна Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марфа Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Ефимович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Пелагея Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Ефимович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1858
Сын: Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Ефимович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Ефимович
Смерть
Неизвестно